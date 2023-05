Champions: Real Madrid-Manchester City 1-1

Condividi l'articolo

Champions, semifinale di andata: Real Madrid-Manchester City 1-1 LA CRONACA

Si deciderà tutto nel ritorno a Manchester, nella sfida magica del Bernabeu Real e City non vanno oltre il 1-1. Apre le danze Vinicius con un gran destro dalla distanza, risponde con la stessa moneta De Bruyne nel seoondo tempo.

FINISCE REAL MADRID – MANCHESTER CITY! 1-1, a Vinicius risponde De Bruyne!

89′ OCCASIONE REAL! Botta di Tchouaméni, Ederson si distende in angolo!

78′ BENZEMA! Colpo di testa del francese, si supera Ederson con un ottimo riflesso.

67′ GOL! Real Madrid – MANCHESTER CITY 1-1! Rete di Kevin De Bruyne. Gundogan in area trova lo scarico per il suo fantasista: destro potente dal limite, palla a fil di palo dove Courtois non puó arrivare.

61′ VALVERDE! Schema su angolo per il Real Madrid, palla arretrata per il Pajarito che calcia potente ma alto.

59′ RODRYGO! Doppio passo e destro del brasiliano, deviazione di Grealish che mette sopra la traversa.

52′ MIRACOLO DI COURTOIS! De Bruyne in area lascia partire un destro potentissimo, parata con la mano di richiamo! Azione poi fermata per fuorigioco.

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO DI REAL MADRID – MANCHESTER CITY!

L’intervallo Il Manchester City fa la partita, 68.2% il possesso palla della squadra di Guardiola, ma a segnare é il Real che chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gran destro dalla distanza di Vinicius.

36′ GOL! REAL MADRID – Manchester City 1-0! Rete di Vinícius Júnior. Camavinga porta palla e scarica sul brasiliano: l’esterno, da posizione centrale, lascia partire un destro potentissimo che si infila sotto il sette!

24′ OCCASIONE REAL! Vinicius ruba palla e crossa basso, Dias in spaccata anticipa Benzema.

16′ ANCORA HAALAND! Cross di Grealish, colpo di testa che Courtois blocca in due tempi.

15′ HAALAND! Prima conclusione della punta, attento Courtois in presa bassa.

14′ RODRI! L’ex Atlético con un destro dalla distanza, Courtois si salva in corner.

9′ DE BRUYNE! Bernardo scarica sul belga che calcia di prima intenzione, respinge con i pugni Courtois.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte