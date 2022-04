Champions: Real Madrid prova ad abbattere tabù Chelsea

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 APR – I quarti di finale di Champions

League propongono domani la sfida tra i Campioni d’Europa in

carica del Chelsea e il Real Madrid, detentore del record di

vittorie, e quella, sulla carta meno equilibrata, che pone di

fronte il Villarreal e il Bayern Monaco.

Secondo gli esperti Sisal, a Londra partono favoriti gli

inglesi, dati a quota 2,10 contro il 3,60 dei madrileni mentre

per il pareggio si scende leggermente a 3,40. Nel doppio

confronto c’è totale equilibrio, col passaggio del turno dato

per entrambe a 1,90. Il Real prova a invertire il corso della

storia: in cinque confronti diretti contro il Chelsea, la Casa

Blanca non è mai riuscita a vincere rimediando due pareggi e tre

sconfitte.

Domani sera, al Madrigal, la vittoria dei bavaresi è quotata

a 1,60 contro il 5,25 del Sottomarino Giallo mentre il pareggio

è dato a 4,25. Forbice ancora più ampia per il passaggio turno

visto che i campioni di Germania, in semifinale, sono offerti a

quota rasoterra, 1,08, rispetto all’impresa degli spagnoli che

si gioca a 7,50. (ANSA).



