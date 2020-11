(ANSA) – MILANO, 24 NOV – “È una finale anche per noi e

dobbiamo giocare come una squadra, stare insieme, aiutarci a

vicenda in campo. Spero che saremo all’altezza”: sono le parole

del fuoriclasse del Real Madrid Luka Modric alla vigilia della

sfida di Champions contro l’Inter.

“Mi sento bene e mi sento forte. Ho abbastanza forza nelle gambe

per continuare. Stanno parlando molto di me, ma vedremo cosa

succederà in futuro”, ha affermato il croato. (ANSA).



—

