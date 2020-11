Champions: rifinitura Atalanta, Ancelotti ‘gradito ospite’

(ANSA) – MILANO, 25 NOV – Rifinitura nel centro sportivo

delle giovanili dell’Everton per l’Atalanta, che questa sera

affronta in Champions League il Liverpool. Ad assistere

all’allenamento anche “un graditissimo ‘ospite”, come il club

bergamasco definisce Carlo Ancelotti su Twitter, dove pubblica

anche alcune foto del tecnico italiano, che allena proprio

l’Everton.

Ancelotti ha salutato Gasperini e i giocatori dell’Atalanta.

E’ probabile che non siano mancati i discorsi sul Liverpool,

sconfitto dal tecnico con il Milan in finale di Champions e con

il Napoli ben due volte nelle passate stagioni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte