Champions: Ronaldo “mi sento bene e in forma, forza Juve”

(ANSA) – TORINO, 28 OTT – “Mi sento bene e sono in forma:

forza Juve fino alla fine!”: è il messaggio postato da Cristiano

Ronaldo su Instagram. Sul divano della sua villa torinese, dove

è ancora in isolamento perché non si è negativizzato dal

Covid-19, il portoghese manda un messaggio ai suoi fan e ai suoi

compagni, impegnati questa sera nella sfida di Champions League

contro il Barcellona. CR7 non potrà esserci, ma garantisce sul

suo ottimo stato di salute ed è vicino alla squadra. (ANSA).



