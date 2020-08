Champions: Setien, è una sconfitta estremamente dolorosa

(ANSA) – ROMA, 14 AGO – “La verità è che questa è una

sconfitta estremamente dolorosa. Abbiamo preso tanti gol, e

meritatamente. Loro sono stati terribilmente concreti. Piquè ha

detto che dobbiamo vergognarci? Avrà anche ragione, ma non

commento, sono qui da nemmeno otto mesi. Siamo tutti molto

frustrati, ed è tempo di prendere decisioni sul futuro: ci

attende una profonda riflessione interna”. Così l’allenatore del

Barcellona Quique Setien dopo la disfatta (2-8) contro il Bayern

a Lisbona. Ma Setien sarà ancora alla guida del Barça? “E’

troppo presto per pensare se rimango o no – risponde -. La

verità è che non dipende da me, e poi bisogna capire bene

l’impatto che avrà questa sconfitta devastante “. (ANSA).



—

