(ANSA) – ROMA, 03 NOV – Sheriff Tiraspol-Inter 1-3 (0-0) in

un match valido per la quarta giornata della fase a gironi

(Gruppo D) della Champions League. Per nerazzurri a segno

Brozovi? (54′), Škriniar (66′) e Alexis Sánchez (82′) . Per

moldavi gol di Haller (83′). (ANSA).



