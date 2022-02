Champions: show Psg-Real, Mbappe’ tra presente e futuro

Condividi l'articolo

Leo Messi ritrova il fascino perduto del Clasico, Carlo Ancelotti torna al Parco dei Principi dopo il biennio conclusosi col successo in Ligue1. E poi c’è l’intrigo Mbappè, destinato a passare a parametro zero proprio a Madrid a fine giugno. C’è questo e tanto altro nella supersfida Psg-Real che apre il ritorno degli ottavi di Champions dopo l’interruzione invernale. Il duello è il più eclatante, ma non il solo che cattura l’attenzione degli appassionati: se Man City e Bayern appaiono favoriti nei confronti con Sporting e Salimburgo, mercoledì a San Siro c’è un altro grande classico, Inter-Liverpool.

Giovedì negli spareggi di Europa League c’è un imperdibile Barcellona-Napoli. La Lazio affronta un osso duro come il Porto, imbattuto nel suo torneo mentre l’Atalanta ‘ favorita nella sfida con l’Olympiacos.

Sembra esserci sempre qualche ostacolo per tradurre gli investimenti milionari di Al Khelaifi in un successo europeo. La Champions, persa in finale due anni fa col Bayern, rimane una chimera. Alla collezione di gioielli si è aggiunto anche Messi, ma polemiche e incomprensioni sono sempre dietro l’angolo, tanto che venerdì il pubblico ha scioperato contro la ‘squadra di mercenari’. A infiammare la sfida di domani è anche la posizione di Mbappè, pagato a peso d’oro dai parigini, ma che non vuole rinnovare il contratto in scadenza per accasarsi proprio a Madrid. Il Psg arriva in scioltezza all’appuntamento: in Ligue1 ha +16 sul Marsiglia, Pochettino ha l’imbarazzo della scelta in un organico arricchitosi anche con Hakimi, Wijnaldum, con Donnarumma che gioca poco nell’alternanza con Keylor Navas, e il glorioso ex Sergio Ramos, quasi sempre infortunato. Ma Messi finora ha funzionato a intermittenza pur in un tris d’assi con Mbappè e Neymar. Ora c’è l’esame col Real che Ancelotti con talento e duttilità ha riportato in alto. In Liga c’è solo la resistenza del Siviglia (a -4), ma è la Champions che conta più di tutto.

A contrastare i parigini la difesa rafforzata da Alaba, il solito centrocampo di acciaio Modric-Casemiro-Kroos, in attacco il veterano inossidabile Benzema sarà aiutato dall’esperto Asensio e dal talentuoso Vinicius.

Dzeko ha un conto da regolare col vecchio amico Salah, l’eliminazione nella semifinale Champions del 2018 con la Roma.

L’Inter di Inzaghi, candidata allo scudetto bis, riceve il Liverpool di Klopp che ha perso la scia del Man City ma presenta il solito schieramento agguerrito, con Diogo Jota in grande spolvero. Ai nerazzurri mancherà Barella. Il Bayern, nonostante la solita doppietta di Lewandowski, ha perso male in Bundesliga col modesto Bochum, ma in Champions sarà un’altra storia, anche se i tedeschi sanno bene che dovranno diffidare del Salisburgo, vera sorpresa della stagione avendo eliminato il Siviglia.

Ancora meno dubbi ci dovrebbero essere nell’altro ottavo: il Man City di Guardiola è la squadra più in forma d’Europa e quindi la favorita, pronta a cancellare la delusione della sconfitta di maggio in finale col Chelsea. I Citizens giocano in casa dello Sporting Lisbona, reduce dal pari in casa del Porto. In Europa League il clou Barcellona-Napoli è tra due squadre reduci da un pareggio, ma quello dei blaugrana, acciuffato nel recupero nel derby con l’Espanyol, ha palesato i difetti che sembravano superati dal lavoro di Xavi e dai poderosi innesti di mercato.

Sarà una qualificazione in bilico, con due gare spettacolari.

Rischia anche la Lazio di Sarri, che questo trofeo l’ha già vinto, contro il Porto di Sergio Conceicao che vola in patria: dopo 16 vittorie consecutive ha tenuto a freno i campioni uscenti dello Sporting e al termine c’e’ stata una rissa gigante con quattro espulsi, tra cui il vecchio guerriero Pepe. Piu facile il compito dell’Atalanta, ritrovatasi nella gara con la Juve, che affronta i greci dell’Olympiacos di El Arabi che domina il suo campionato e che si giovera’ del ritorno in patria di Manolas.

