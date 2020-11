(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Il Siviglia ha battuto 3-2 (1-2) i

russi del Krasnodar in un match valido per la terza giornata

della fase a gironi (gruppo E) della Champions League. Le reti:

al 17′ Suleymanov, 21′ raddoppio con Berg su rigore. Al 42′

Rakitic riporta in partita gli spagnoli. Nella ripresa la

doppietta di En-Nesyri (24′ e 27′) completa la rimonta. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte