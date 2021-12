Champions: sorteggio annullato, social scatenati contro Uefa

Condividi l'articolo

Clamoroso all’Uefa con i sorteggi di Champions League annullati a causa di un mal funzionamento del server che ha fatto sì che le squadre nell’urna non erano quelle corrette. Un errore sorprendente che ha scatenato una serie di reazioni reazioni a catena sui social con nel mirino il massimo organo di governo del calcio europeo. A partire da quello ironico della Juventus che era stata sorteggiata con i portoghesi dello Sporting Lisbona. Appresa la notizia che si ridovrà fare tutto, l’account bianconero ha ritwittato la nota ufficiale della Uefa, in cui comunicava che “il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatto alle 15”, accompagnandolo con l’emoticon della faccia sbalordita, con le guance rosse. Ironia del club bianconero a cui si aggiunge quella di ‘Prime Video: ‘ Questi sorteggi di #ChampionsLeague sono stati così divertenti che quasi quasi un altro giro… Ci rivediamo alle 15!.

“Uefa che figura” o “A questo punto non possiamo rifare anche quelli per i Mondiali”, il commento di molti tweet privati, mentre si accavallano i ‘meme’ cinematografici: da ”In che senso?” di Carlo Verdone in ‘Un Sacco Bello’ a ‘Ma è del mestiere questa? di Checco Zalone in Quo Vado.

Da parte dei tifosi spunta poi l’hashtag “Ceferin out”, ovvero fuori il presidente dell’Uefa considerato il responsabile dell’errore clamoroso di Nyon.



