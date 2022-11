Champions: Spalletti, battuti ma dopo una grande prestazione

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 01 NOV – ”Si esce da questa partita con la

conferma di essere una squadra forte e ora c’è solo da

recuperare un po’ di energie”. Luciano Spalletti è un po’

deluso per la sconfitta che ritiene immeritata, anche se è

soddisfatto per la conquista del primo posto nel girone.

”Secondo me – dice ai microfoni di Sky – oggi abbiamo fatto

una grandissima prestazione perché per gran parte della gara

abbiamo tenuto bene la palla e abbiamo creato delle ipotetiche

situazioni per andare a concludere. Siamo riusciti a mantenere

la partita in equilibrio totale senza andare mai in affanno. Poi

ci gli episodi ci hanno condannato”.

”Più passavano i minuti – aggiunge Spalletti – e più mi

sembrava che la squadra si accontentasse. Allora ho tentato di

fare dei cambi che facessero mantenere un buon livello di

freschezza e di velocità, ma loro sono stati bravissimi a

sfruttare le occasioni”.

”La squadra da un punto di vista della mentalità, quando era

tranquilla che non potessero più rimontare, avrebbe dovuto

capire che quello era il momento di forzare per vincere, perché

non c’era niente da perdere. Loro però sono stati più bravi a

mantenere gli stessi ritmi per 90 minuti”.

”Comunque il nostro – osserva il tecnico del Napoli – è un

gruppo forte perché venire qui a fare la partita che abbiamo

fatto per lunghi tratti della gara è sintomo di convinzione, di

consapevolezza”.

”In ogni caso – dice ancora Spalletti – abbiamo fatto un

grandissimo risultato proprio perché c’erano loro nel girone che

è stato condotto in maniera eccezionale dai nostri giocatori”.

”Oggi anche fisicamente – conclude – abbiamo retto molto

bene, peccato per le difficoltà mostrate sulle palle inattive.

Loro battono 8-9 calci d’angolo in media a partita, per cui

quello è un momento in cui se non hai struttura e fisicità, è

finita. Ci vogliono centimetri e muscoli e anche in quello siamo

stati bravissimi”. (ANSA).



