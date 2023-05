Champions: tanti vip a San Siro alla semifinale Milan-Inter

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 10 MAG – Tantissimi i vip presenti alla

Scala del calcio per questa notte di stelle: a San Siro sono

arrivati alla spicciolata tanti personaggi del mondo dello sport

e dello spettacolo, attesi per la semifinale di andata tra Milan

e Inter. Nella lista delle personale attese, Nole Djokovic e

Pierre Gasly, Matteo Berrettini e Melissa Satta, Antonio

Giovinazzi ed Elettra Lamborghini. Tanti tra influencer, attori

e personaggi tv, con la presenza in tribuna anche de Il Volo,

Alessandro Cattelan, Lazza, Irama, Rkomi, Sangiovanni e

Gianmaria. (ANSA).



—

