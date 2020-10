Champions: tecnico Shakhtar “Inter favorita per gli ottavi”

(ANSA) – MILANO, 26 OTT – “Sarà una partita contro un

avversario fortissimo, che compete per il titolo in Italia, che

ha raggiunto l’ultima finale di Europa League. Sarà una partita

difficile, l’Inter è favorita per il passaggio del turno nel

nostro gruppo. Cercheremo di dare il meglio, sarà importante

avere un gruppo che combatte l’uno per l’altro, questa è la

strada per ottenere un buon risultato”. Lo ha detto Luis Castro,

tecnico dello Shakhtar Donetsk, nella conferenza stampa alla

vigilia della gara con l’Inter in Champions League. “Il 5-0

nella sfida con l’Inter in Europa League? Non cambia nulla sulla

mia idea di calcio. L’Inter segnò in ogni occasione, noi neppure

una volta. Il primo tempo era stato equilibrato, poi nella

ripresa dopo il 2-0 avevano già chiuso la partita. Ma noi ora

siamo sulla strada giusta, il nostro obiettivo è vincere il

campionato e andare più avanti possibile in Champions”, ha

concluso. (ANSA).



