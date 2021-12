Champions: Tomori, Milan deve e vuole vincere

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 06 DIC – “Dobbiamo e vogliamo vincere, sarà

una partita difficile ma abbiamo ancora le chances per

qualificarci. La mentalità deve essere quella vincente e

scenderemo in campo con questo spirito”: è la carica di Fikayo

Tomori, difensore del Milan, alla vigilia della sfida contro il

Liverpool.

I rossoneri sono obbligati a vincere e sperare in un pareggio

tra Porto e Atletico. Ma per battere gli inglesi serve

un’impresa. “Non sarà facile, è una squadra con grande intensità

e qualità. Ha vinto la Champions recentemente. Il calcio inglese

è molto intenso. I rivali di domani – ammette Tomori – hanno

avuto ottimi risultati ma noi abbiamo avuto un grande lavoro,

dobbiamo dargli filo da torcere come all’andata. Il Liverpool è

una squadra eccezionale ma noi non siamo da meno”. (ANSA).



