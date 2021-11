Champions: trasferte importanti per Juve e Atalanta

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 22 NOV – Già qualificata per gli ottavi, la

Juventus vola a Stamford Bridge per giocarsi domani col Chelsea

il primato nel girone di Champions League. L’Atalanta, invece,

sempre domani, mette in palio allo Stadio

Wankdorf di Berna una buona fetta di qualificazione contro i

padroni di casa dello Young Boys.

Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, il Chelsea parte

favorito, dato che il successo inglese si gioca a 1,67 contro il

5,25 degli ospiti mentre il pareggio è offerto a 3,75. I

nerazzurri sono invece davanti ai padroni di casa come dimostra

la quota di 1,75 contro il 4,10 dei gialloneri mentre il

pareggio, che probabilmente non servirebbe a nessuno, è dato

a 4,25. L’Atalanta è formazione che segna sempre tanto, come

dimostrano le 13 gare stagionali con almeno tre reti: normale

quindi che l’Over, a 1,50, si faccia preferire all’Under, in

quota a 2,40. (ANSA).



