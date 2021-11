Champions: Young Boys; Wagner, sfiorata l’impresa

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 23 NOV – “E’ stato uno spettacolo. Se devo

trovare un errore, la barriera non era l’ideale sulla punizione

del 3-3, ma la nostra prestazione complessiva m’è piaciuta

tantissimo”. David Wagner, allenatore dello Young Boys, esalta

la prova dei suoi allo Stadion Wankdorf nella penultima partita

del Gruppo F di Champions League: “All’andata era stata tutta

un’altra cosa, l’Atalanta è fortissima e meritava di più. Oggi

invece siamo andati vicinissimi a batterla: siamo un po’ delusi,

magari inizieremo a gioire mercoledì per quello che abbiamo

fatto”.

Sull’analisi della partita: “Abbiamo trovato i ritmi dopo il

primo quarto d’ora di difficoltà. E’ stato bello come abbiamo

cercato di vincere recuperando due volte lo svantaggio – ha

spiegato Wagner in sala stampa -. E’ bizzarro essermi reso conto

solo adesso che l’autore del vantaggio, Hefti, abbia commesso il

fallo che ci è costato la mancata vittoria. Abbiamo sfiorato

l’impresa in quello che da noi si chiama ‘il quarto d’ora

finale'”. Sull’ultima giornata: “Vedremo cosa possiamo fare a

Manchester e se l’Atalanta avrà una battuta a vuoto per

superarla in classifica”. (ANSA).



