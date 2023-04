Champions: Zhang, significa tanto essere in semifinale

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 19 APR – “Significa tanto essere in

semifinale, abbiamo iniziato da lontano con giocatori che non

hanno mai vinto nulla in Europa. Significa tanto per lo staff

per tutti noi. Il derby? Sarà una rivincita, per ciò che è

successo in passato e per l’anno scorso. Siamo pronti”. Lo ha

detto il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ad Amazon Prime

Video dopo la qualificazione alla semifinale di Champions

League.

” Sono contento per Correa, non segnava da tanto e sono

davvero felice per lui. Ero commosso – ha proseguito Zhang -. Il

quarto posto? Fino alla fine della stagione, ogni partita sarà

per noi come una finale. In campionato la squadra deve fare

tutto come in Champions. Finché siamo qui, lavoriamo per vincere

in ogni palcoscenico ma al momento non stiamo parlando con

nessuno”. . (ANSA).



