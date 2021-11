Champions:ct Moldavia Bordin,Inter stia attenta allo Sheriff

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 01 NOV – “Lo Sheriff Tiraspol non ha nulla da

perdere, è una squadra che ha un allenatore molto bravo e sa

aspettare i momenti giusti per attaccare. L’Inter deve fare

attenzione può succedere di tutto, è una partita difficile”. Il

ct della Moldavia Roberto Bordin analizza il prossimo incontro

di Champions dell’Inter contro i moldavi dello Sheriff. “Può

sperare nel passaggio del turno dopo aver battuto il Real Madrid

al Bernabeu. Ha fatto grandissimo salto di qualità”.

In Moldavia l’Inter troverà una situazione complicata per il

Covid: “in questo momento – spiega Bordin ai microfoni di Radio

Anch’io Sport – c’e’ la zona rossa con molti casi, è un momento

difficile, qui i vaccinati sono pochi è un momento molto

difficile per la nazione”. (ANSA).



