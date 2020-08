Champions:Dazn acquisisce diritti Germania,Austria, Svizzera

(ANSA) – ROMA, 04 AGO – Dazn, il servizio di streaming

sportivo globale, è la “nuova casa del calcio” in Germania dopo

aver ottenuto i diritti in esclusiva della Uefa Champions League

per le prossime tre stagioni. A partire dal 2021 e fino al 2024,

Dazn trasmetterà in Germania, Austria e Svizzera 121 delle 138

partite in programma, dai preliminari fino alla finale. Ogni

match, tranne uno a settimana, sarà trasmesso live e in

esclusiva dalla piattaforma di streaming, con la finale invece

trasmessa in contemporanea anche dalla televisione pubblica.

Inoltre, Dazn sarà la sede di un esclusivo formato “conferenza”

che mostrerà le azioni live della maggior parte delle partite.

Su Dazn anche tutti gli highlights dei match. A queste si

aggiungono le 106 partite di Bundesliga i cui diritti sono stati

recentemente acquisiti per le prossime quattro stagioni in

Germania, Austria e Svizzera. (ANSA).



—

