Champions:Gasperini, ‘adrenalina,peccato manchi il pubblico’

(ANSA) – BERGAMO, 11 AGO – ”Peccato non ci sarà il pubblico,

c’e’ grande adrenalina in uno stadio meraviglioso. Ci dispiace

essere rimasta l’unica squadra italiana”. Giampiero Gsasperini

si dice fiducioso di poter far bene contro il Psg a Lisbona dove

sta per partire la fase finale della Champions: “Siamo rimasti

noi e cercheremo di fare molto bene. Certo più sorprendente il

ko della Juve , pensavamo arrivasse tra i primi otto” “Ci portiamo dentro tante situazioni di questi mesi – ricorda

Gasperini a Sky – conta il campo, la qualità ma anche un po’ di

emozione che ci portiamo dentro può essere utile. Il Psg è una

grande squadra, con grandi giocatori, per quanto la partita è

complicata abbiamo la fiducia di poter far bene” (ANSA).



—

