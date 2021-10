Champions,Inter: Dzeko “Eravamo arrabbiati dopo ko con la Lazio”

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 19 OTT – “Eravamo arrabbiati, perché

meritavamo molto di più contro la Lazio; però, quando perdi la

partita, è importante che ce ne sia un’altra. Abbiamo fatto bene

dal primo all’ultimo minuto che era importante dopo aver fatto

un solo punto in Champions. Siamo ancora dentro, era una partita

quasi da dentro o fuori e dovevamo vincere per forza”. Lo ha

detto l’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, intervistato da Sky

dopo la vittoria sullo Sheriff.

“Loro nel primo tempo quando partivano in contropiede erano

pericolosi – ha proseguito il centravanti bosniaco -. Il gol?

Ogni tanto i gol più difficili li segni più facilmente, magari è

questione di concentrazione, oggi è andata bene. Inter forte

come l’anno scorso? Io non c’ero, da fuori era forte, ma anche

l’Inter di quest’anno è forte, dobbiamo prendere meno gol. Però

tutta la squadra deve difendere e attaccare, ogni risultato

positivo ci dà fiducia”, ha concluso. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte