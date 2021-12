Champions:Inzaghi, turno passato ma con Real gara importante

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 06 DIC – “Domani è una gara importante per

noi, abbiamo passato il turno ma sarà importante perché vogliamo

fare una grande partita. All’andata abbiamo fatto molto bene ma

no è bastato, domani dovremo fare qualcosina in più”. Lo ha

detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, alla vigilia della

sfida contro il Real Madrid.

“Domani non avremo il nostro stadio, i nostri tifosi. Ci

saranno 50.000 tifosi del Real. Giocheremo questa partita con

tanta personalità e fiducia. Abbiamo fatto qualcosa di

importante per la nostra società e i nostri tifosi”. (ANSA).



