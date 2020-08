Champions:Psg vince 2-1 in rimonta, Atalanta eliminata

(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Svanisce nei minuti di recupero il

sogno dell’Atalanta di approdare alle semifinali di Champions

League: nei quarti il Paris Saint Germain ha vinto 2-1

eliminando la formazione di Gasperini. Bergamaschi in vantaggio

al 27′ del primo tempo con Pasalic: azione da sinistra, al

centro Zapata spizza e il rimpallo arriva sui piedi di Pasalic

che di destro gira sul palo opposto per il vantaggio. Nel finale

il Psg ribalta tutto: al 45′ st sul cross al centro Neymar

stoppa e mette in mezzo, la palla sporcata dalla difesa arriva a

Marquinhos che solo sotto porta beffa l’Atalanta. Al 48′

combinazione Neymar-Mbappe’, il francese a sinistra e’

devastante, il suo pallone al centro e’ un ghiotto invito per il

tap in vincente di Choupo-Moting. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte