Champions,Simone Inzaghi:”Un piacere veder giocare questa Inter”

(ANSA) – MILANO, 19 OTT – “C’è ancora lavoro da fare, ma

questa squadra è un piacere vederla. Dobbiamo migliorare, però

mi diverto a vedere giocare questa squadra. Abbiamo fatto la

partita che dovevamo fare”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter

Simone Inzaghi, intervistato da Sky dopo la vittoria sullo

Sheriff, in Champions.

“La partita è stata complicata, ma siamo stati squadra

creando tantissimo. Dobbiamo capire quando non si deve

sbagliare, la sensazione è che abbiamo concesso 4-5 ripartenze

pericolose, ma stiamo lavorando. Errore di Handanovic sul gol?

Devo rivedere, però possono sbagliare tutti. Vidal? Sta

meritando questo spazio, è stato decisivo anche entrando a gara

in corso. È un valore aggiunto della squadra e ha l’entusiasmo

di un ragazzino”, ha concluso. (ANSA).



