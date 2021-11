Charlène di Monaco torna a casa dopo mesi in Sudafrica

Condividi l'articolo









La principessa Charlene di Monaco è rientrata ieri mattina al Palazzo del Principato dopo diversi mesi trascorsi in Sudafrica, dove ha subito alcuni interventi chirurgici. Lo si è appreso da fonti del Palazzo monegasco. Charlene è atterrata alle 8:35 di ieri mattina all’aeroporto di Nizza, a bordo dell’aereo del Principato che l’ha riportata a casa da Durban. Da diversi mesi in Sudafrica, paese in cui è cresciuta e di cui ha la nazionalità, la consorte del principe Alberto II, 43 anni, ha subito un’operazione chirurgica il 13 agosto, ma pochi particolari sono stati resi pubblici. Alberto e i figli dei due l’hanno raggiunta per la convalescenza. A settembre, la principessa fu nuovamente ricoverata d’urgenza per un malore dovuto alle complicazioni di una grave infezione alle orecchie, al naso e alla gola che aveva contratto a maggio. Ad inizio ottobre, Charlene è stata sottoposta a un nuovo intervento in anestesia generale legato all’infezione.

Ex nuotatrice di alto livello, Charlene Lynette Wittstock, nata nel 1978 in Rhodesia (attualmente Zimbabwe), sposò Alberto II di Monaco nel 2011. I 10 anni di matrimonio non sono stati festeggiati a luglio nel Principato a causa dell’assenza di Charlène.



