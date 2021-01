Che spettacolo … di Sergio Pizzolante

Non si rendono conto che questa roba qui li seppellirà tutti.

Forse ci seppellirà tutti.

Perché da uno spettacolo del genere si esce non con la vittoria di qualcuno ma con la sconfitta di tutti. Con il rifiuto di tutti e di tutto.

Nessuno vince tutti perdono.

Vinceranno altri, non si sa chi, possono essere dei Berlusconi o può andarci peggio, molto peggio, possono arrivare dei nuovi Grillo.

Ricordo nitidamente quando non si volle fare l’accordo con il ribelle Fini, ad iniziare da coloro che erano stati beneficiati da Fini, per andare a caccia dei “responsabili”. Nitidamente. Ero vicinissimo alle trattative. Ricordo lo sgomento di Fabrizio Cicchitto. E la sicumera di altri. Ricordo come andò. Male, malissimo.

Ricordo cosa dicevano quelli del Pd.

Ricordo cosa scrivevano i Travaglio.

Vedo cosa dicono adesso quelli del Pd.

Vedo cosa scrivono adesso i Travaglio.