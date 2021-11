Condividi l'articolo









“Il presidente Joe Biden resta un uomo di 78 anni in salute e vigoroso, in grado di eseguire con successo i doveri della presidenza, come capo di Stato, capo dell’esecutivo e commander in chief”: e’ la conclusione del medico della Casa Bianca Kevin O’Connor dopo il primo check-up presidenziale. Il medico fa comunque alcuni rilievi.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte