Chelsea-Liverpool, Tuchel esclude Lukaku dopo intervista

(ANSA) – ROMA, 02 GEN – Romelu Lukaku a sorpresa fuori dallo

scontro al vertice tra Chelsea e Liverpool. L’attaccante belga,

ex Inter, non e’ stato convocato da Tuchel per la partita di

oggi pomeriggio a Stamford Bridge. La scelta, sottolinea la Bbc

sul suo sito, arriva dopo l’intervista del centravanti che ha

provocato l’ira del tecnico tedesco. Lukaku aveva detto di non

essere contento della sua esperienza londinese, e di pensare a

un ritorno all’Inter un giorno. “Parole che fanno un rumore di

cui non sentivamo bisogno”, era stato il duro giudizio di

Tuchel, che aveva annunciato un chiarimento faccia a faccia col

giocatore. (ANSA).



