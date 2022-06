Chelsea saluta Granovskaia, Boehly nuovo ds ad interim

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 GIU – Continua il rinnovamento del Chelsea.

Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich ai Blues,

non è più la direttrice sportiva, incarico che è stato affidato

ad interim a Todd Boehly, nominato oggi presidente. Il club ha

però reso noto che la dirigente “resterà a disposizione di

Boehly per la durata dell’attuale finestra di mercato, nella

misura necessaria per supportare la transizione”.

Granovskaia – che è stata componente del consiglio

d’amministrazione dal 2013, quindi poi amministratrice delegata

e responsabile dell’area tecnica – seguirà anche le ultimissime

fasi dell’accordo per il ritorno all’Inter di Romelu Lukaku e

potrà dare una mano nel raggiungere alcuni degli obiettivi di

mercato della squadra londinese, tra i quali ci sono Jules

Kounde, Raheem Sterling e Ousmane Dembele. (ANSA).



