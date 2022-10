Chi è Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica

Condividi l'articolo

Dalla politica di paese al governo, un grande salto dopo anni di attività senza mai risparmiarsi. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica e farà parte della squadra della premier Giorgia Meloni. Considerato vicino a Silvio Berlusconi, il 68enne è un militante di Forza Italia di vecchia data e ha già ricoperto numerosi incarichi di prestigio a livello regionale e nazionale. Ora per lui l’eredità di Roberto Cingolani.

Chi è Gilberto Pichetto Fratin

Originario di Veglio – paesino di circa 450 abitanti della provincia di Biella – Gilberto Pichetto Fratin si è laureato in economia e commercio all’Università di Torino e ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro in qualità di commercialista e docente. L’attività politica è iniziata nel consiglio comunale di Gifflenga, sempre nel biellese, per poi proseguire a Biella: tra il 1985 e il 1994 è stato assessore e vicesindaco.

L’ingresso nel consiglio regionale del Piemonte è datato 1995, tra le fila di Forza Italia. Nel 1997 Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato assessore all’Industria, Artigianato e Commercio, ruolo ricoperto anche nella legislatura successiva. Dopo un “giro” all’opposizione nel consiglio regionale piemontese, l’esponente azzurro è stato candidato alle politiche del 2008 dal Popolo della Libertà, strappando un seggio al Senato della Repubblica.

Mancata la rielezione nel 2013, questa volta alla Camera, Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Bilancio. Rieletto alle regionali del 2014 dopo l’annullamento del voto del 2010, l’azzurro in quell’anno è stato nominato coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte.

La nomina a viceministro del Mise

Eletto alle elezioni politiche del 2018 nel collegio uninominale di Vercelli per il Senato, Gilberto Pichetto Fratin è stato indicato come capogruppo di Forza Italia nella 5ª Commissione Bilancio del Senato e responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio di Forza Italia. Con la nascita del governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi, il 68enne è stato indicato viceministro del Ministero dello sviluppo economico al fianco di Giancarlo Giorgetti. Alle ultime elezioni politiche del 25 settembre, è stato candidato per la Camera dei deputati come capolista nel collegio plurinominale Piemonte 1 – 02 di Chieri – Moncalieri risultando eletto.

