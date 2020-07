Chi è Juliana Buhring

Juliana Buhring è stata la prima donna a stabilire il Guinness World Record come donna più veloce a fare il giro del mondo in bicicletta. È stata la sola donna a partecipare alla Quick Energy Transcontinental Race 2013, la gara ciclistica più lunga e dura d’Europa, da Londra a Istanbul. Nel 2014 ha vinto la prima edizione della Trans Am Bike Race, categoria donne, piazzandosi quarta nella classifica generale. Nel 2017, Juliana ha vinto la categoria femminile e si è classificata terza assoluta nella prima edizione della Bikingman Oman Sprint, percorrendo 1.070 chilometri ininterrottamente. È considerata una delle più forti cicliste ultra- endurance al mondo.

