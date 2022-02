Chi vincerà Sanremo secondo i bookmaker

Condividi l'articolo

A un giorno dalla partenza di Sanremo 2022 cresce la febbre per l’evento che è il solo a produrre un ascolto medio superiore ai 10 milioni di persone per oltre quattro ore per cinque giorni consecutivi. Naturalmente l’attesa è per poter finalmente ascoltare le proposte musicali dei 25 cantanti in gara. Quest’anno l’unica categoria in gara al Festival si chiamerà “Artisti”. Per tutti e 25 sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale con la proclamazione del vincitore, grazie a un meccanismo di votazione rinnovato.

Ci sono veri e propri miti della canzone italiana come Morandi, Ranieri, Rettore e Zanicchi. Ma anche i successi discografici degli ultimi anni, come Blanco, Mahmood, Rkomi, Aka 7even, Sangiovanni. Una lista dove convivono ben sette vincitori del Festival e nomi che invece il grande pubblico deve ancora scoprire del tutto, quali Ditonellapiaga piuttosto che Giovanni Truppi.

Una sfida molto aperta che per i bookmaker ha già alcuni nettamente favoriti. Infatti, secondo il bookmaker inglese Stanleybet, i due che con maggior probabilità si contenderanno la vittoria dovrebbero essere Elisa, che si presenta con la canzone “O forse sei tu”, e Mahmood in gara in coppia con Blanco col pezzo “Brividi”: entrambi sono dati a 4.50. Al terzo posto Emma Marrone, anche lei vincitrice del festival nel 2012, che con “Ogni volta è così” è quotata a 8.00. Mentre La Rappresentante di Lista, duo musicale che nel 2021 era undicesimo nella classifica finale del Festival, con il brano “Ciao Ciao” è data a 9.00. Sangiovanni con “Farfalle” è quinto su Stanleybet quotato a 10.00. Pare anche che ci sia quasi certamente un ultimo classificato, almeno sempre stando alle quote del bookmaker inglese. Si tratta di Iva Zanicchi, leggenda della musica italiana che torna al Festival dopo 13 anni dall’ultima partecipazione col pezzo “Voglio amarti” e che viene quotata a 75.00. Questo nonostante le tre vittorie del Festival di Sanremo nelle edizioni 1967, 1969 e 1974. Unica artista ad aver vinto tre edizioni del Festival dal 1951 ad oggi, al di sotto solamente di Domenico Modugno e Claudio Villa, entrambi con quattro vittorie.

L’infografica realizzata da DataMediaHub per ANSA fornisce il dettaglio delle quotazioni di ciascuno dei 25 artisti in gara. Cambia di poco il panorama stando alle quote di Sisal, che oltre alle puntate su chi sarà il vincente offre anche la possibilità di scommettere su una serie di combinazioni quali chi saranno i musicisti sul podio piuttosto che, al contrario, chi sarà l’ultimo classificato. Anche in questo caso pare non vi siano dubbi rispetto ai favoriti, che anche per Sisal sarebbero Elisa a pari merito con la coppia Mahmood & Blanco. Così come altrettanto nettamente sfavorita Iva Zanicchi che viene data addirittura a 100.00. Rispetto a Stanleybet Emma viene scavalcata da La Rappresentante di Lista, Achille Lauro e Sangiovanni, dati tutti a 9.00. Migliorano le quotazioni di Gianni Morandi e Massimo Ranieri, che comunque stando al sito italiano di scommesse non hanno molte possibilità di vittoria, come mostra l’altra infografica da noi realizzata.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte