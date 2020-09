Chiara Carminati, a Mantova portiamo la poesia dove non c’è

(dell’inviata Mauretta Capuano) (ANSA) – MANTOVA, 09 SET – “Solo i poeti ritornano nel luogo

dove non hanno mai vissuto”. E’ la scritta, che riprende un

verso di Miguel Angel Arcas, sul “Furgone Poetico” azzurro che

girerà per tutti i quartieri, anche i più periferici, di Mantova

nei cinque giorni del Festivaletteratura, inaugurato oggi.

“E’ una grande idea portare la poesia per la strada, contagiare

le persone, incuriosirle e sorprenderle su qualcosa di

imprevisto, per cui non hanno pagato un biglietto” dice all’ANSA

la poetessa e scrittrice Chiara Carminati, prima a salire sul

furgone nel giorno di apertura del Festival. Autrice di libri e

poesie per ragazzi la Carminati segue il percorso nord-est.

“Quando mi hanno proposto questa avventura ho aderito

immediatamente. Mi piace portare la poesia nei luoghi in cui non

c’è. Tra i percorsi che faccio io e quelli degli altri

protagonisti copriremo tutta la città” dice la Carminati,

vincitrice del Premio Andersen e del Premio Strega Ragazze e

Ragazzi nel 2016, che ha cadenzato il suo tragitto in quattro

temi tra reading e riflessioni. “Apro con l’odio per la poesia

perchè i ragazzi delle medie sviluppano spesso una resistenza

nei confronti dei poeti. Poi mi soffermo sul silenzio, su suoni

e gioco e sul contagio inteso come seme” spiega la Carminati. La

gente si avvicina, qualcuno passa e si lascia incuriosire.

“Scrivo poesie per bambini e ragazzi e sul furgone spazio tra i

miei versi e quelli di altri poeti che mi piacciono. Ho

mescolato un po’ le carte perchè la poesia non ha confini

definiti. Ci sono versi di Paul Eluard , di Roberto Piumini, di

Toti Scialoja” e mentre il furgone gira si sentono anche alcune

mie poesie musicate. Ho scritto tre libri con cd allegato che

invitano grandi e bambini a giocare con la poesia cantando e

muovendo il corpo” racconta la Carminati di cui sono in arrivo

per Lapis editore ‘Poesia confusa’ dedicato ai gatti e un altro

volume di storie in rima con fotografie di Massimiliano Tappari.

(ANSA).



