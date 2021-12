Chiara Ferragni diventa zia, Francesca è incinta

Condividi l'articolo

In perfetto stile social la famiglia Ferragni cresce e l’annuncio è ovviamente con una foto su Instagram che diventa immediatamente trend topic e monopolizza l’attenzione. Ad annunciare il lieto evento è Francesca con una foto che la ritrae con una mano sul pancino e il fidanzato Riccardo Nicoletti inginocchiato davanti a lei che le tiene la mano. Francesca, nata a Cremona nel 1989 è la secondogenita di Marina Di Guardo e Marco Ferragni, la terza sorella è Valentina (nata nel 1992), mentre Chiara la sorella maggiore è del 1987.

Di professione dentista pur non essendo una influencer ha oltre un milione di follower di instagram e la sua popolarità è cresciuta anche alla serie The Ferragnez che la vede ovviamente tra i protagonisti con il fidanzato Riccardo, al suo fianco da un decennio. Proprio nella serie nel gioco delle previsioni fatto in occasione della festa prima della nascita di Vittoria Francesca Mapelli aveva predetto che la prossima sorella ad aspettare un bambino sarebbe stata Francesca. Ora Leone e Vittoria avranno un cuginetto o una cuginetta, e l’annuncio li coglie mentre sono sono chiusi in casa con Chiara e Fedez positivi al covid. ”Una notizia stupenda”, commenta Chiara sulle sue stories: ”ora allarghiamo la famiglia ancora un po’ tipo yoyo”, dice felice citando appunto la sigla di The Ferragnez.

