Chiara Rapaccini, Piccoli amori sfigati

ROMA – CHIARA RAPACCINI – RAP, PICCOLI AMORI SFIGATI (Beisler Editore, pp. 88, 16 euro)

Le prime cotte, i primi baci, gli sguardi e le timidezze, i batticuori e i turbamenti, raccontati con il sorriso e soprattutto senza alcun riferimento al gender: arriva in libreria il 14 ottobre “Piccoli amori sfigati”, un vero e proprio manuale emozionale a fumetti destinato a ragazze e ragazzi scritto da Chiara Rapaccini in arte Rap e pubblicato da Beisler Editore. Attraverso 80 acquerelli ironici, l’autrice mette al centro l’amore, etero e omo, svelandone le piccole, grandi “sfighe” quotidiane. Proprio in un momento storico in cui i ragazzi, dopo la pandemia, appaiono più fragili emotivamente, la pittrice e scrittrice fiorentina si rivolge ancora ai giovani per dare voce alle dinamiche relazionali che li vedono protagonisti teneri e impacciati. L’intento del libro è anche quello di arrivare ai genitori per raccontare la tempesta emotiva che i loro figli vivono ogni giorno e di cui spesso non si accorgono. “Vorrei strappare i ragazzi dallo schermo per pochi minuti e farli innamorare dell’amore e dei suoi effetti collaterali che in chat si perdono nel mare del nulla… Nel mio libro parlo dei primi amori etero e omo senza distinzione di genere. I sentimenti infatti non hanno gender”, dichiara Rapaccini.

Il libro verrà presentato al Salone del Libro di Torino il 16 ottobre, con la moderazione di Chiara Tagliaferri, alle ore 17.15.

