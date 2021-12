Chiavetta Usb che si autodustrugge, come Mission Impossible

Condividi l'articolo

Arriva la chiavetta Usb che si autodistrugge, come nel film Mission Impossible. La sta testando – non è ancora in commercio – la società russa Rostec. Sembra identica a quelle standard in circolazione, ma incorpora un detonatore per l’autodistruzione a comando. Il costruttore dichiara che questo dispositivo è pensato per chi vuole avere la certezza che i dati memorizzati non finiscano mai in mani diverse dall’utente autorizzato, escludendo qualsiasi possibilità di recupero e accesso ai dati.

La società assicura che il processo di autodistruzione della chiavetta Usb è completamente sicuro per l’utente. Quando viene premuto il pulsante manuale per l’autodistruzione il detonatore fa partire una carica cumulata dalla batteria, anche questa incorporata nella chiavetta. Il sovraccarico provoca la distruzione dei soli chip di memoria nel giro di 5 secondi, e di tutti i contenuti memorizzati, lasciando intatto l’involucro esterno della chiavetta.



