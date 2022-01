Chiellini ‘questo il dna Juve, sotto con Supercoppa’

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 10 GEN – “Questo è il Dna Juve, non mollare

mai! Grandissima vittoria oggi all’Olimpico, ora sotto con la

Supercoppa!”: Giorgio Chiellini festeggia sui social il successo

in rimonta per 4-3 ottenuto nella Capitale contro la Roma, ma

adesso è già tempo di pensare al primo trofeo messo in palio

mercoledì nella sfida contro l’Inter.

“Per chi non smette mai di crederci, per chi lotta fino alla

fine, per chi ha la Juventus nel cuore. Per noi” scrive l’altro

centrale bianconero, Rugani, il quale si candida per un’altra

maglia da titolare a San Siro, vista l’emergenza nel pacchetto

arretrato con De Ligt squalificato. “Quando la cosa più facile è

smettere di crederci, la cosa più bella è dimostrare che avevano

torto”, è l’aforisma scelto da De Sciglio, autore della rete del

4-3 finale. E Dybala commenta: “Que partido”. (ANSA).



