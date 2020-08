Chiesa: Arcivescovo Bologna in visita in Appennino

(ANSA) – BOLOGNA, 10 AGO – L’arcivescovo di Bologna,

cardinale Matteo Maria Zuppi, nel pomeriggio, è stato in visita

a Castiglione dei Pepoli, sulle montagne di Bologna. In

occasione dell’omaggio ai caduti della battaglia di Monte

Catarelto del 1944, tra le valli del Setta e del Brasimone, il

cardinal Zuppi ha incontrato il sindaco Maurizio Fabbri e ha

visitato la sede del distaccamento dei Vigili del fuoco in

servizio a Castiglione dei Pepoli.

I caschi rossi lo hanno poi accompagnato fin sulla vetta del

monte dove si trova la statua della Madonna della

Riconciliazione. Alle 17.30 l’arcivescovo di Bologna ha

celebrato la messa sul sagrato della chiesa di San Lorenzo dove

ha anche salutato i fedeli. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte