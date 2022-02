Condividi l'articolo

L’arcivescovo di Monaco Reinhard Marx si è espresso a favore dell’abolizione del celibato per i preti nella chiesa cattolica. È quello che ha affermato in un’intervista alla Sueddeutsche Zeitung in uscita domani. “Per alcuni preti sarebbe meglio se fossero sposati. Non solo per ragioni sessuali, ma anche perché la loro vita sarebbe migliore, se non fossero soli. Questa discussione va affrontata”, ha affermato.

