Chiesa di Ferrara fa pace con Vivaldi, dopo quasi tre secoli

(ANSA) – FERRARA, 29 DIC – La chiesa di Ferrara fa pace con

Antonio Vivaldi: a distanza di 283 anni, da quando cioè il

compositore veneziano scrisse appositamente per il Teatro

Bonacossi di Ferrara una nuova versione della sua opera cult “Il

Farnace”, mai rappresentata per il divieto dell’allora

governatore della città, il cardinale Tommaso Ruffo, l’attuale

l’arcivescovo di Ferrara, Gian Carlo Perego, assisterà alla

prima dell’opera, domani alle 20 al Teatro Comunale, e sarà tra

gli ospiti di “Ferrara Proibita”, l’incontro introduttivo

all’opera alle 17 al ridotto del Teatro.

Quel divieto che fece saltare le recite programmate per il

Carnevale del 1739, (causato dal presunto legame illecito tra il

compositore e la sua cantante prediletta, Anna Girò) portò il “Prete rosso” lentamente alla morte: due anni dopo, infatti, nel

1741, indebitato e senza mai vedere rappresentata questa sua

sofferta versione del Farnace, Vivaldi si spense in povertà a

Vienna. A quel diniego seguì un silenzio durato secoli,

interrotto ora con il debutto dell’opera ‘proibita’, nell’ultima

versione, la ferrarese del 1738, in scena il 30 alle 20 e il 31

in replica pomeridiana alle 16.

All’incontro chiarificatore, “fortemente sentito

dall’arcivescovo”, saranno presenti anche il direttore

d’orchestra Federico Maria Sardelli, il regista Marco Bellussi,

il maestro del coro Francesco Pinamonti e il presidente della

Fondazione Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi. (ANSA).



