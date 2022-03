Chiesa gremita a Caivano, “mai più camorra”

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAIVANO (NAPOLI), 28 MAR – In tanti hanno risposto

stasera all’ appello di don Maurizio Patriciello per un incontro

pubblico dal titolo che è allo stesso tempo un grido d’aiuto e

un auspicio “Mai più camorra nelle nostre terre”. Piena la

chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano (Napoli). Tutta la

comunità del Parco Verde si è stretta attorno al suo parroco,

dinanzi alla cui chiesa nelle settimane scorse è stato fatto

esplodere un ordigno, per ascoltare le riflessioni del

procuratore della Dda di Napoli Giovanni Melillo e del vescovo

della Diocesi di Aversa, Angelo Spinillo, moderati dal

giornalista Pino Ciociola.

“Siamo scoraggiati – lo sfogo di don Maurizio Patriciello –

sono venuti in tanti qua, tanti impegni da parte di tutti, ma

c’è sempre un anello mancante. L’ analisi ci è chiara ormai,

quello che manca è una via di uscita da una situazione che a

Caivano è disastrosa”.

“Io non ho ricette da suggerire – ha osservato il procuratore

della Dda di Napoli, Giovanni Melillo – e diffido da chi ne

propone, ma so che la nostra è una società complessa fondata su

diritti e doveri. I diritti vengono compressi quando i doveri

non sono adempiuti, c’è una stretta correlazione che porta alla

sopraffazione. Abbiamo bisogno – la conclusione del magistrato –

di normalità che si traduce in enti territoriali all’altezza,

alloggi pubblici assegnati a chi ne ha diritto, strutture

scolastiche che denunciano chi abbandona, strutture sanitarie

efficienti e più in generale di un esercizio di trasparenza da

parte delle varie articolazioni dello Stato. Ma la risposta

della gente stasera è un bel segnale”. (ANSA).



