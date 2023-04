Chiesti 10 anni per Protasevich, il reporter anti-Lukashenko

Condividi l'articolo

(ANSA) – MOSCA, 21 APR – La pubblica accusa ha chiesto al

tribunale di Minsk di condannare a 10 anni di reclusione il

giornalista e attivista bielorusso Roman Protasevich,

cofondatore ed ex direttore di Nexta: un canale Telegram che fu

un punto di riferimento per i manifestanti durante le proteste

antiregime del 2020 in Bielorussia. Lo fa sapere la testata

online Meduza precisando che i pm hanno chiesto anche 20 anni di

reclusione per il fondatore di Nexta, Stepan Putilo, e 19 per

l’ex direttore Yan Rudik. Questi ultimi due però sono giudicati

in contumacia. Le accuse contro tutti e tre gli imputati sono di

palese matrice politica e vanno dall’”estremismo” al “tentativo

di prendere il potere”.

Protasevich – ora ai domiciliari – fu arrestato nel 2021 dopo

che le autorità bielorusse costrinsero l’aereo di linea sul

quale viaggiava ad atterrare a Minsk per un allarme bomba poi

rivelatosi infondato. Anche la fidanzata di Protasevich, Sofia

Sapega, era sull’aereo Ryanair costretto ad atterrare a Minsk e

anche lei fu arrestata. Nel maggio del 2022 la giovane è stata

condannata a sei anni con l’accusa di aver gestito un canale

Telegram che avrebbe pubblicato i dati personali di alcuni

agenti delle forze di sicurezza bielorusse. Sapega potrebbe

essere presto estradata in Russia. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte