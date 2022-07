Chievo: Consiglio Stato accoglie ricorso per i soli svincolati

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Con ordinanza pubblicata oggi, il

Consiglio di Stato ha confermato la decisione monocratica del

giudizio cautelare sull’impossibilità di tesseramento per i

calciatori al momento non vincolati con altri club “accogliendo

l’istanza, nei termini di cui in motivazione”. Ciò al solo fine

e nei limiti “della funzionalità all’utile esercizio provvisorio

dell’attività d’impresa”, in quanto, nel frattempo, la società

veronese è stata dichiarata fallita dal Tribunale civile di

Verona lo scorso 24 giugno.

Lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato che non emergono “profili di illegittimità” sia nel provvedimento della Figc di

esclusione al campionato di B 21-22 sia per gli artt. 14 e 15

del Sistema delle Licenze.

Il Consiglio di Stato ha fissato per il 6 ottobre la discussione

nel merito. (ANSA).



