Chimenti, “Open d’Italia successo inimmaginabile”

(ANSA) – POZZOLENGO, 25 OTT – “La Federazione Italiana Golf

ha profuso degli sforzi enormi per assicurare continuità

all’Open d’Italia, appuntamento irrinunciabile dell’European

Tour, anche in una situazione così delicata e complessa come

quella attuale. Abbiamo realizzato qualcosa di impossibile e

inimmaginabile in meno di due mesi, con questo torneo che s’è

rivelato un successo”. Così Franco Chimenti, numero 1 della

Federazione Italiana Golf e vicepresidente vicario del Coni,

durante la premiazione del 77/o Open d’Italia.

“Congratulazioni a Ross McGowan, vincitore della torneo, ma

anche a Guido Migliozzi, miglior italiano, e a tutti gli altri

azzurri in gara, in particolare al campione paralimpico Tommaso

Perrino, emblema della forza inclusiva del golf – ha proseguito

Chimenti -. Un grazie alle istituzioni e appuntamento al 2021

quando l’Open d’Italia si giocherà al Marco Simone Golf &

Country Club di Roma, teatro della Ryder Cup 2023. E per il

prossimo anno speriamo di poter avere due tappe italiane

sull’European Tour. Sarebbe davvero importante per il Paese e

per il golf italiano”. (ANSA).



