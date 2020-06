Chiostri e periferie, la stagione estiva del Piccolo

MILANO – E’ un teatro all’aria aperta, che tocca tanti luoghi di Milano, dal centro alle periferie e anche posti simbolici, come lo storico dormitorio per senzatetto ora dedicato ad Enzo Jannacci, quello che il Piccolo Teatro metterà in scena quest’estate per portare l’emozione del teatro a tutti. La programmazione estiva che segna il rientro all’attività dopo il lockdown si intitola ‘Spazi di teatro’ e prenderà il via il 16 giugno fino al 20 settembre, nell’ambito del palinsesto del Comune di Milano ‘Aria di cultura’.

Alla presentazione (via web) del cartellone non c’è stato spazio per parlare della futura guida del teatro che Sergio Escobar lascerà a novembre dopo 22 anni come direttore. Il presidente del cda Salvatore Carrubba ha detto di augurarsi una “procedura pubblica, trasparente e veloce”. E’ stato invece il sindaco Giuseppe Sala, in un’intervista, a confermare che non cercherà di convincere Escobar a rimanere, ma ha anzi “qualche nome in testa” del quale parlerà con il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. L’attenzione è stata tutta per i 13 spettacoli dal vivo in programma, per un totale di circa 50 recite e dieci dirette video. Il cuore della scena sarà il chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro Grassi, che ospiterà spettacoli con una capienza di circa 60 persone.

Ma il teatro raggiungerà anche Casa Jannacci, dormitorio per senzatetto, Casa Chiaravalle, bene confiscato alla criminalità organizzata, Mare Culturale Urbano, che ospiterà le dirette video degli spettacoli del chiostro Nina Vinchi ma che vedrà anche lo spettacolo dal vivo con Marco Paolini. Ad aprire la programmazione al chiostro Nina Vinchi il 16 giugno sarà ‘Storie’ di e con Stefano Massini, con al pianoforte Paolo Jannacci. Ci sarà anche Paolo Rossi con ‘Pane o libertà. Su la testa’ che si terrà al chiostro Nina Vinchi ma anche al Chiostro della Certosa di Milano e al Giardino delle culture, mentre Casa Jannacci e lo spazio esterno della Biblioteca Cassina Anna ospiteranno ‘Pilato’, da ‘Il Maestro e Margherita’ di Bulgakov, con Massimo Popolizio. Il Piccolo rende omaggio ai 100 anni che Franca Valeri compirà il 31 luglio con il suo spettacolo ‘La vedova di Socrate’ che vede come protagonista Lella Costa. Marco Paolini sarà a Mare Culturale Urbano per ‘Teatro fra parentesi. Le mie storie per questo tempo’, mentre Enrico Intra con ‘Il suono’ si esibirà al pianoforte nel chiostro Nina Vinchi con le musiche che ha composto durante il lockdown.

Gli spettacoli al chiostro avranno un prezzo del biglietto, da prenotare online, a 5 euro, nei Municipi saranno gratuiti.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte