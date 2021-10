Chirurgia robotica, impianto simultaneo di protesi di anche

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 30 OTT – Un impianto simultaneo di protesi

bilaterale di anca con chirurgia robotica. E’ l’operazione,

definita dall’ospedale la prima al mondo con questa tecnica,

eseguita nelle scorse settimane dall’equipe di Ortopedia e

traumatologia del Policlinico di Modena, su una persona affetta

da artrosi severa in esito di displasia congenita. L’intervento

è durato due ore, alla clinica privata Villalba del Gvm di

Bologna: il paziente sta bene e ha completato il percorso

riabilitativo a distanza di due mesi manifestando “una piena

soddisfazione” in assenza di dolore e dimostrando un recupero

completo della funzionalità delle anche e di tutti gli arti

inferiori nelle comuni attività quotidiane, in brevissimo tempo.

“Questo intervento – ha spiegato il professor Fabio Catani,

direttore dell’equipe – è stato possibile grazie all’esperienza

maturata con l’utilizzo di nuove applicazioni robotiche nella

chirurgia protesica dell’anca. Lo sviluppo di questa tecnica,

che ci ha consentito di eseguire la prima protesi bilaterale di

anca in unico tempo chirurgico, ha permesso di evitare alcune

problematiche cliniche che sono legate all’intervento in due

tempi”. I pazienti che soffrono di artrosi severa in seguito

alla displasia delle anche e vengono operati in due tempi

soffrono, infatti, nei 6-12 mesi di intervallo tra i due

interventi, di dolore all’anca non operata e soprattutto si

lamentano della differenza in lunghezza delle gambe.

La chirurgia protesica simultanea dell’anca bilaterale è una

chirurgia consolidata, ma con l’utilizzo della robotica si è

raggiunto una elevata precisione nel realizzare la simmetria

della lunghezza degli arti inferiori, ottimizzando la stabilità

articolare. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte