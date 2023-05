Chiuso il gas sulla Croisette, a secco alberghi e ristoranti per protesta

Condividi l'articolo

Le forniture di gas sono state tagliate questa mattina sulla Croisette, a Cannes, lasciando diversi alberghi e ristoranti a secco in pieno Festival del Cinema: è quanto conferma il prefetto di zona citato da Bfmtv, secondo la quale l’episodio è legato alle proteste del sindacato Cgt-Energie contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron indette oggi dinanzi alla stazione di Cannes.

Da questa mattina, un centinaio di manifestanti del sindacato si sono riuniti e diverse strade che conducono al Palais des Festival sono state bloccate dalla polizia. Secondo una fonte di polizia, stamani erano state segnalate anche minacce alle forniture di corrente elettrica dal gruppo Enedis nella centralina di Cannes La Bocca. Sempre secondo Bmtv, i lavoratori sono riusciti ad accedere all’interno ma non hanno avuto il tempo di tagliare la corrente. E sono poi stati portati in commissariato.

Anche secondo Nice-Matin, il quartiere del Palais des Festivals, è stato privato di gas nel settore della Croisette, tra place du Général de Gaulle e rue Buttura.



