(ANSA) – ORVIETO (TERNI), 20 NOV – Interrotto alle 7 il

traffico sul tratto tra Lazio, Umbria e Toscana dell’A1 per

consentire in sicurezza le operazioni di disinnesco di un

residuato bellico trovato nell’orvietano. In particolare è stata

istituita l’uscita obbligatoria a Orte, con rientro a a Fabro in

direzione Firenze, e a Valdichiana, rientro a Orvieto, verso

Roma. La circolazione riprenderà non appena terminato

l’intervento. (ANSA).



