Choc in autostrada,ultrà Paganese aggrediscono automobilisti

Condividi l'articolo









(ANSA) – AVELLINO, 24 OTT – Momenti di terrore sul raccordo

autostradale Avellino-Salerno dove una ventina di tifosi della

Paganese, reduci dalla sconfitta per 3-0 con l’Avellino, nella

gara valida per il campionato di Serie C, girone B, si sono resi

protagonisti di atti di vandalismo e aggressioni nei confronti

degli automobilisti in transito.

Gli ultras azzurro-stellati hanno fatto fermare il pulmino su

cui viaggiavano tra Solofra e Montoro, bloccando la circolazione

verso Salerno. Secondo le prime testimonianze, hanno preso di

mira con bastoni e mazze le automobili rimaste bloccate. Un

automobilista che ha tentato di protestare è stato strattonato e

minacciato e le chiavi della sua macchina sono state prelevate

dagli aggressori e gettate nei terreni che costeggiano la

strada. Molta paura anche per i bambini bloccati nelle auto con

i genitori. Sul posto sono intervenute le forze di Polizia.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte