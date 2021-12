Chris Noth, Mr. Big di Sex and the City accusato da 2 donne di aggressione sessuale

Condividi l'articolo

Due donne affermano di aver subito, in anni passati, aggressioni a sfondo sessuale da parte dell’attore americano Chris Noth, il ‘Mr. Big’ di Sex and the City. Lo scrive Hollywood Reporter. Zoe, di 40 anni, e Lily di 31 – entrambi nomi di fantasia – hanno contattato in momenti diversi, a mesi di distanza l’una dall’altra, la rivista Usa affermando che l’uscita del nuovo sequel della serie ha riportato a galla ricordi dolorosi che si riferiscono a episodi accaduti nel 2004 a Los Angeles e nel 2015 a New York. Noth respinge categoricamente le accuse, affermando che si tratta di falsità .

